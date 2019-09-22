Son Dakika Haberleri: Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

27 dakika önce

Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.


Tarık Yıldırım idaresindeki 34 LP 1022 plakalı otomobil, Sinop- Erfelek yolu kavşağında Ekrem Kuzu'nun kullandığı otomobille çarpıştı.


Kazada, sürücüler ile Cafer Kuzu yaralandı.


Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Erfelek, Sinop, Kuzu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:02 Kaynak: AA
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