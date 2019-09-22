Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
27 dakika önce
Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:02 Kaynak: AA
Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Tarık Yıldırım idaresindeki 34 LP 1022 plakalı otomobil, Sinop- Erfelek yolu kavşağında Ekrem Kuzu'nun kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Cafer Kuzu yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Meteoroloji'den yeni uyarı: Karla karışık yağmur bekleniyor Düğünde akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı Düğün konvoyunda hatalı sollama yapan şoför 2 kişinin ölümüne 9 kişinin de yaralanmasına neden oldu Aydın'da biçerdöver ile 3 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı