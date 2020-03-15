Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı

6 saat önce

Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralıSİNOP'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı

SİNOP'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sinop- Boyabat yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 57 DN 678 plakalı otomobille 34 CF 756 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Sinop'taki hastanelere kaldırıldı.

Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı

Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:02 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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