Kazada araçlarda bulunan Müzeyyen Çakmakçı (59), Kamile Kılınç (69), Rukiye Çelik (67) ve Nisa Çelik (12) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Reşit Çakmakçı'nın kullandığı 57 DP 418 plakalı otomobil, Boyabat İtfaiyesi önündeki kavşakta, tali yoldan ana yola giren Ali Çelik idaresindeki 57 DP 299 plakalı otomobille çarpıştı.

Sinop 'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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