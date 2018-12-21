Sinop'ta İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Sinop
'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sinop'tan Erfelek
ilçesine giden Hüseyin Çelik
'in kullandığı 57 KA 966 plakalı otomobil, Kılıçlar
köyü mevkisinde karşı yönden gelen Kemal Şahin
idaresindeki 57 AB
313 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Meryem
, Reyhan ve Önder Çelik
ile Neriman Şahin ve Halime Özkaptan yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden açıldı.