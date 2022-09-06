İki otomobil çarpıştı, yoldan geçen genç kız yaralandı - Son Dakika
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İki otomobil çarpıştı, yoldan geçen genç kız yaralandı

06.09.2022 01:03
İki otomobil çarpıştı, yoldan geçen genç kız yaralandı

Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada sürüklenen otomobil yol kenarındaki genç kıza çarparak yaraladı.

Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada sürüklenen otomobil yol kenarındaki genç kıza çarparak yaraladı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Gelincik Mahallesi Derin Boğaz Ağzı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Y. hakimiyetindeki 57 ABB 334 plakalı otomobille kale burcu kenarındaki virajı dönmek istediği sırada karşı şeritten gelen Hamdi O. hakimiyetindeki 57 KD 253 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve dönmeye başlayan Ahmet Y.'nin aracı, o sırada yolun kenarında bulunan iki genç kızdan birine çarptı. Çevredekiler tarafından genç kız, ilkyardım yapılmasının ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı gören ve genç kıza ilkyardımda bulunan Osman Erbaş, "Araç Sinop istikametinden Hamsi yokuşu istikametine giderken kale burcunun köşesindeki virajı alamadı, öndeki arabaya çarptı. Çarpınca dönmeye başladı, dönme esnasında da burada yaya yürüyen iki kızdan birine çarptı. Dönmesi durmadı, yol kenarındaki direklere çarparak durdu. Olaya şahit olduğumuz için yardımcı olmak adına durdum, müdahale etmek için hanımefendinin yanına gittik. Allah'a şükür bir şeyi yok" diye konuştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil çarpıştı, yoldan geçen genç kız yaralandı - Son Dakika

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