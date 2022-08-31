Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

31.08.2022 22:22
Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

D.Ş. idaresindeki 06 AK 7755 plakalı otomobil, Sinop- Samsun kara yolunun 6. kilometresinde kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden E.O'nun kullandığı 57 AU 005 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle 06 AK 7755 plakalı otomobilde bulunan Z.Y. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

???????

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu: Öğretmenlerin Yerde Sürüklenmeleri Hiç Kimsenin Kabul Edemeyeceği Bir Tablodur Kılıçdaroğlu: Öğretmenlerin Yerde Sürüklenmeleri Hiç Kimsenin Kabul Edemeyeceği Bir Tablodur Kılıçdaroğlu Bafra'da Yurttaşlara Seslendi: 'Beşli Çete İçin Çalışanlar Ayrı, Bay Kemal'in Yolu Ayrı. Benim Yolum, Halkın Yoludur, Milletin Yoludur,... Kılıçdaroğlu Bafra'da Yurttaşlara Seslendi: 'Beşli Çete İçin Çalışanlar Ayrı, Bay Kemal'in Yolu Ayrı. Benim Yolum, Halkın Yoludur, Milletin Yoludur,...
Kaynak: AA

Samsun, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:27 Adana Demirspor forması giyen Balotelli, Sion'a transfer oldu!
21:07 Ünlü şef Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisiyle ilk fotoğrafını doğum gününde paylaştı
20:45 10 yıl sonra Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak
20:41 Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, siyah dantelli bikinisiyle mest etti
20:02 Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü golcü Icardi için adım attı!
19:55 Melek Bezaroğlu'nun sosyal medyadan yardım istemesi işe yaradı! Tehdit eden eski sevgilisi tutuklandı
19:48 Sosyal medya uygulaması Snapchat çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkarıyor
19:32 İngiltere'de korku yaratan hayvan! Vatandaşlara uyarılar yapıldı
19:27 Kulüpler Birliği, Rezerv Lig'in iptal edilmesi için TFF'ye başvurdu
19:27 İlkay Akkaya konserini iptal eden Ceyhan Kaymakamlığı'na Mardin Valiliği'de katıldı! Akkaya: Yasaklamalara biri daha eklendi ve belli ki çoğalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 22:22:41. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement