Sinop'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Sinop
'ta İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Köksal Şakalar başkanlığında valilik salonunda yapılan toplantıda, tamamlanan ve yapımı devam eden projeler ele alındı.
Vali Şakalar, burada yaptığı konuşmada, geride kalan 2018 yılında il genelinde 374 projenin tamamlanarak hizmete sunulduğunu söyledi.
168 projenin ise yapımına devam edildiğine işaret eden Şakalar, bu yıl da yatırımların planlandığı şekliyle devam edeceğini kaydetti.
Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Oktay
, ilçe kaymakamları, İl Genel Meclis Başkanı Şükrü Gündoğdu
ve diğer ilgililer katıldı.