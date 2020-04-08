Sinop'ta ilçeler arası geçiş yasağı geldi - Son Dakika

Sinop'ta ilçeler arası geçiş yasağı geldi
6 saat önce
Sinop'ta kovid-19 salgınını önleme kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrası il sınırları içerisinde ilçeleri de kapsayan geçiş yasağının başlayacağı duyuruldu.
Sinop'ta kovid-19 salgınını önleme kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrası il sınırları içerisinde ilçeleri de kapsayan geçiş yasağının başlayacağı duyuruldu.
Konu ile ilgili Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi ;
"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince ilimiz sınırları içerisindeki ilçeler arası (toplu taşıma, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışların 08.04.2020 saat 24.00'ten itibaren 14 gün süreyle kapatılmasına karar verilmiştir." - SİNOP
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 07:24 Kaynak: İHA
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