Son Dakika Haberleri: Sinop'ta ilk palamutlar tezgahlara geldi
Son Dakika Ekonomi Haber

Sinop'ta ilk palamutlar tezgahlara geldi

32 dakika önce

Sinop'ta sezonunun ilk palamutları tezgahlara geldi.

Sinop'ta ilk palamutlar tezgahlara geldi, System.String[]

Sinop'ta sezonunun ilk palamutları tezgahlara geldi.


Av yasağının kalkmasının ardından Karadeniz'e ağ atan balıkçı tekneleri, sezon başında avlamayı beklediği palamudu yakalayamaması, balıkçı tezgahlarını kötü etkilemişti. Çaparacıların avlarına yakalanan palamutlar, balıkçıları sevindirdi. Sezonun ilk palamutları tezgahlara geldi. Yakalanan ilk palamutların ardından balıkçılar, sevinerek palamut sezonunun açıldığını ifade etti.


Yakalanan palamutlar, boyutuna göre 10 TL ve 15 TL'den tezgahlarda satışa sunuldu.


Sinoplu balıkçı Selami Mete konuşmasında, "Sinop'ta palamut sezonu başlamış bulunmakta. Çaparacılar günde 30'a yakın palamut getiriyorlar. Av sezonumuz geç de olsa iyi başladı. Devamının gelmesini ümit ediyoruz" dedi. - SİNOP

Karadeniz, Sinop, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



325 kiloluk dev orkinos görenleri hayrete düşürdü
Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'ın şirketi icralık oldu Kamil Koç firmasının Flixmobility GmbH'ye devri onaylandı Van'da üretilen basınçlı doğal gaz tüpü için Almanya, Çin ve İran sıraya girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 16:51:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'ta ilk palamutlar tezgahlara geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]