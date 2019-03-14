Son Dakika Haberleri: Sinop'ta İntihar Girişimi

Sinop'ta İntihar Girişimi

59 dakika önce

Sinop'ta psikolojik sorunları bulunan bir vatandaş intihar girişiminde bulundu.

Sinop'ta İntihar Girişimi, System.String[]
Sinop'ta psikolojik sorunları bulunan bir vatandaş intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, askerden yakın zamanda döndüğü ve aynı zamanda psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen Salim D., Akliman mevkisindeki evinde hap içerek intihara teşebbüs etti. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri ilk müdahaleyi burada yaptı. İntihar teşebbüsünde bulunan şahıs Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:25 Kaynak: İHA

Sinop, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cep Telefonu Kullananlara Kritik Uyarı: GSM Şirketleri Bilgi Vermeden Zam Yapamaz Dolandırıcılar, Köylüleri Kandırıp Sahte Para ile Zeytinyağı Aldı

Pes Dedirten Vurdumduymazlık! İntihar Girişimini Canlı Yayınladılar Bayılan Vatandaşın Yardımına Koşanlar, Gerçeği Öğrenince Hızla Uzaklaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 18:24:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'ta İntihar Girişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]