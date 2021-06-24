Sinop'ta iş yerlerine yönelik Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada ise vatandaşlara kurallara uyulması çağırısında bulunularak, "Tedbirlere uyarak birlikte başaracağız." ifadesi kullanıldı.

Ekipler denetimleri sırasında kurallara uymadıkları görülen bazı işletmelere uyarılarda bulunarak bilgilendirme yaptı.

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