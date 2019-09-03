Son Dakika Haberleri: Sinop'ta istavrit bereketi
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Sinop'ta istavrit bereketi

10 saat önce

Karadenizli balıkçılar, av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte 'Vira Bismillah' diyerek, ağlarını denize attı.

Sinop'ta istavrit bereketi, System.String[]

Karadenizli balıkçılar, av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte 'Vira Bismillah' diyerek, ağlarını denize attı. Sinop'ta balıkçı tezgahları istavritle doldu. Tezgahlarda istavritin kilogramı 10 TL'den satılıyor. Sezondan umutlu ulan balıkçılar da, havanın soğumasıyla balık çeşidinin artmasını bekliyor.


Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Karadeniz'de Sinoplu balıkçılar da, yeni av sezonu için son hazırlıklarını tamamlayarak 'Vira Bismillah' dedi.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan balıkçı Olcay Karabulut, "En çok tüketilen balık istavrit balığı oluyor. Çok lezzetli ızgarası ve tavası oluyor. ve de ucuz. 10 TL. Bütün halk 3-4 kilogram alıyor. Bu arada kayıklarımız günde 500-600 kasa istavrit yakalıyor. Türkiye'nin her yerine balık dağıtıyoruz. Mutluyuz. Bu sezon palamut zayıf ama istavrit, mezgit, barbunya, sarıkanat, çinekop gibi balıkların çok bol olacağını tahmin ediyoruz. Hamsinin de çok bol olacağını tahmin ediyoruz. Geçen seneki gibi palamut olmayacak ama kayıklarımızın Allah'ın izniyle 200-300 kasa palamut alacağına eminiz. En azından umutluyuz" dedi. - SİNOP

Eylül, Sinop, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:14 Kaynak: İHA
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