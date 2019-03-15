Son Dakika Haberleri: Sinop'ta İstavritin Kilosu 10 Liraya Düştü

Sinop'ta İstavritin Kilosu 10 Liraya Düştü

22 dakika önce

Sinop'ta istavritin kilosu 10 liraya düştüSİNOP - Sinop'ta istavritin kilosu 10 liraya geriledi.

Sinop'ta İstavritin Kilosu 10 Liraya Düştü, System.String[]
Sinop'ta istavritin kilosu 10 liraya düştü

SİNOP - Sinop'ta istavritin kilosu 10 liraya geriledi.
Sinop'ta istavrit bolluğu yaşanıyor. Tezgahları süsleyen ve geçen ay kilosu 15 liradan satılan istavritin kilosu 10 liraya geriledi.
Balıkçı İsmail Değer, son dönemde mezgit ve barbunya balığı olmaması sebebiyle daha çok istavrit avlandığını belirtti. Değer, "Şu anda 10 liraya satıyoruz ama vatandaş on uda pahalı buluyor, 7.5 lira, 5 liraya pazarlık yaptığı oluyor. Ancak şu anda avladığımız istavritlerin boyu bir önceki yıllara oranla daha iri ve büyük. Avlanma yasak dönemine az bir süre kala istavrit vatandaşın sofrasını şenlendirmeye devam ediyor" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:57 Kaynak: İHA

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