Sinop'ta İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması
1 saat önce
Sinop'ta İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.
Sinop
'ta İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. Ayancık
Halk Eğitim Merkezi Salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Akabinde yarışmaya katılan 4 okul öğrencileri hazırladıkları gösteriyi sundular.
Sunulan gösteriler sonrası yarışmada Şehit Ahmet Can
Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi İsra Sefa Bozkurt birinci oldu. İkinci Atatürk Anadolu Lisesi
11. sınıf öğrencisi Ezgi Nur Kandemir olurken, üçüncülüğü ise Farabi
Mehmet Tekin Alp
öğrencisi Hatice
Gül Şahin elde etti. - SİNOP
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:28 Kaynak: İHA
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