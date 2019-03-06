Son Dakika Haberleri: Sinop'ta İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması

Sinop'ta İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması

1 saat önce

Sinop'ta İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

Sinop'ta İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması, System.String[]
Sinop'ta İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

Ayancık Halk Eğitim Merkezi Salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Akabinde yarışmaya katılan 4 okul öğrencileri hazırladıkları gösteriyi sundular.

Sunulan gösteriler sonrası yarışmada Şehit Ahmet Can Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi İsra Sefa Bozkurt birinci oldu. İkinci Atatürk Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ezgi Nur Kandemir olurken, üçüncülüğü ise Farabi Mehmet Tekin Alp öğrencisi Hatice Gül Şahin elde etti. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:28 Kaynak: İHA

Ayancık, Sinop, Güncel
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