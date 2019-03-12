Sinop'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı

Sinop'ta, İstiklal Marşı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 98'inci yıl dönümünü münasebetiyle "İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı" düzenlendi.

Sinop'ta, İstiklal Marşı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 98'inci yıl dönümünü münasebetiyle "İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı" düzenlendi.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız'ın günün anlam ve önemi hakkında açıklamalarıyla devam etti. Yıldız konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mehmet Akif'i yakın tarihimizin en önemli şairlerinden, fikir ve mücadele adamı, özü sözü bir, ahlak önderidir. Mehmet Akif aziz milletinin yoğrulmuş bir gönül erbabıdır. Mehmet Akif yaşamının her anında milletinin ve milletinin verdiği mücadelenin içindedir. O düşündüklerini yaşama aksettirmiş, inandığı gibi yaşayan bir milli karhamadır. Korkma nidasıyla başlayarak kaleme aldığı şiiri 724 eser arasından seçilip milli marş olarak kabul edildiğinde o, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diyecek kadar sadık bir irfan ehlidir. İstiklal Marşı okuyanını heyecanlara gark eden duygu çağlayanı olduğu gibi aziz milletimizin sahip olduğu bütün ulvi değerleri ve güzellikleri tespit edip dile getiren, yaşama gayesini tüm cihana ilan eden, muhteşem bir bildiri ve milli yemindir" dedi.



Ardından program Sinop Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yaptığı gösteri ile devam etti.



Sinop Kültür Merkezinde düzenlenen programa Sinop Valisi Köksal Şakalar, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. - SİNOP

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