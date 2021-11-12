Sinop'ta istinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Sinop'un Boyabat ilçesinde kamyonun istinat duvarına çarptığı kazada sürücü yaralandı.
Osman Keleş'in (63) kullandığı 57 AAL 618 plakalı kamyon, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde kontrolden çıkarak park halindeki üç araç ile Kaymakamlık binasını çevreleyen istinat duvarına çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyonda ve çarptığı araçlarda hasar oluştu.
Kaynak: AA
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