Üye Girişi
Sinop'ta istinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Sinop'ta istinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

12.11.2021 11:26
Sinop'ta istinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde kamyonun istinat duvarına çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde kamyonun istinat duvarına çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Osman Keleş'in (63) kullandığı 57 AAL 618 plakalı kamyon, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde kontrolden çıkarak park halindeki üç araç ile Kaymakamlık binasını çevreleyen istinat duvarına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyonda ve çarptığı araçlarda hasar oluştu.

Sinop'ta istinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
Sinop'ta istinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
Sinop'ta istinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
Sinop'ta istinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

Kaymakamlık, Tragger, Boyabat, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta istinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri 11:44 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Son Dakika! dolar 9,98'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü 11:41 Son Dakika! dolar 9,98'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Yarım kalan evinin inşaatına devam etmek isteyen vatandaşa soğuk duş! Arsası elinden gitti 11:26 Yarım kalan evinin inşaatına devam etmek isteyen vatandaşa soğuk duş! Arsası elinden gitti
Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu 11:12 Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak 11:02 Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak 10:47 Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak
Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor 10:34 Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti 10:18 Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti

Son Dakika Haberleri
11:44 Basketbol maçında rakibin attığı kasti yumrukla beyin sarsıntısı geçirdi
11:41 Son Dakika! dolar 9,98'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
11:40 Szalai için Fenerbahçe'ye resmi ilgi mektubu gönderdiler
11:28 Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı
11:23 TOGG, yeni modeli C segment sedanla ilgili çalışmalara başladı
11:09 Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir
11:09 Stefan Kuntz, imha planını futbolcularla paylaştı
11:07 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
11:05 İsrail, "Omega" varyantına karşı tatbikat gerçekleştirdi
10:50 Tokatlı saldırıya uğrayan gazeteci Mine Kırıkkanat hastaneye kaldırıldı
Basketbol maçında rakibin attığı kasti yumrukla beyin sarsıntısı geçirdi Basketbol maçında rakibin attığı kasti yumrukla beyin sarsıntısı geçirdi         
11:44
Szalai için Fenerbahçe'ye resmi ilgi mektubu gönderdiler Szalai için Fenerbahçe'ye resmi ilgi mektubu gönderdiler         
11:41
Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı         
11:28
TOGG, yeni modeli C segment sedanla ilgili çalışmalara başladı TOGG, yeni modeli C segment sedanla ilgili çalışmalara başladı         
11:24
Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir         
11:10
Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu         
10:52
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı         
10:22
İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı         
10:00
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı         
08:43
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Ali Koç Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri         
23:00
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 11:52:24. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta istinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement