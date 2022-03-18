Sinop'ta istinat duvarından düşen çocuk yaralandı - Son Dakika
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Sinop'ta istinat duvarından düşen çocuk yaralandı

18.03.2022 16:40
Sinop'ta istinat duvarından düşen çocuk yaralandı

Sinop'ta, yol ile apartman arasındaki istinat duvarından beton zemine düşen çocuk yaralandı.

Sinop'ta, yol ile apartman arasındaki istinat duvarından beton zemine düşen çocuk yaralandı.

Gelincik Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kar topu oynayan 10 yaşındaki bir çocuk, dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından apartmanın önündeki beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Başı ve kolundan yaralanan çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Sinop, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta istinat duvarından düşen çocuk yaralandı - Son Dakika


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