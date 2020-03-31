Sinop'ta izinsiz kazı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Sinop'ta izinsiz kazı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Sinop'un Durağan ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Sinop'un Durağan ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu Beybükü köyü Ambarkaya mevkisinde anıt kaya mezarlarının bulunduğu bölgede izinsiz olarak kazı yapıldığı tespit edildi.
Ekiplerce yapılan operasyonda, izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 5 kişi suçüstü yakalandı.
Operasyonda şüphelilere ait kazı çalışmalarında kullanılan aletler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:32 Kaynak: AA
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