Son Dakika Haberleri: Sinop'ta jandarma ekiplerinden kenevir operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sinop'ta jandarma ekiplerinden kenevir operasyonu

1 saat önce

Sinop'un Erfelek ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 28 kök kenevir ele geçirdi.

Sinop'ta jandarma ekiplerinden kenevir operasyonu, System.String[]
Sinop'un Erfelek ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 28 kök kenevir ele geçirdi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Erfelek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gelen ihbar üzerine Kazmasökü köyünde Ü.İ. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda evin bahçe kısmında ekili vaziyette 28 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs savcılık ifadesinin ardından Erfelek Adliyesine sevk edildi. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:38 Kaynak: İHA
Kenevir, Jandarma, Sinop, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı Av yasağının başlamasıyla en çok tercih edilen balık, İskorpit oldu! Kilosu 45 TL İş kazası geçiren CNN TÜRK muhabirinin zor anları canlı yayına yansıdı İzine geldiği memleketinde nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 20:49:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'ta jandarma ekiplerinden kenevir operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]