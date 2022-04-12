Sinop'ta jandarma hırsızlık şebekesini çökertti - Son Dakika
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Sinop'ta jandarma hırsızlık şebekesini çökertti

12.04.2022 12:49
Sinop'ta jandarma hırsızlık şebekesini çökertti

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanan 9 hırsızlık şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanan 9 hırsızlık şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

Sinop'ta haberleşme ve enerji nakil kablo hırsızlığı, evden hırsızlık ve suç eşyasını satın alma veya kabul etme suçlarını örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik yapılan operasyon sonucu olaylarla bağlantısı olduğu tespit edilen toplam 9 şüpheli şahıs olayda kullandıkları suç aletleri ve eşyaları ile yakalandı. Yakalanan 9 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. 3 şahıs çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Sinop E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - SİNOP

Sinop'ta jandarma hırsızlık şebekesini çökertti

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İl Jandarma Komutanlığı, Enerji, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta jandarma hırsızlık şebekesini çökertti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta jandarma hırsızlık şebekesini çökertti - Son Dakika
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