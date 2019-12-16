Sinop'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika

Sinop'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

6 saat önce

Sinop'un Gerze ilçesinde Jandarma İlçe Komutanlığı tarafından yürütülen narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Sinop'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama, System.String[]

Sinop'un Gerze ilçesinde Jandarma İlçe Komutanlığı tarafından yürütülen narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı.


Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, Gerze Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde şüpheli bir aracın kontrolü sırasında araç içerisinde 15 gram uyuşturucu madde, 6 adet uyuşturucu hap, 3 adet muşta ve 2 adet bıçak ele geçirildiği belirtildi. Jandarma ekipleri tarafından araçta bulunan 3 kişinin de tutuklandığı ifade edildi. - SİNOP

Jandarma, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:25 Kaynak: İHA
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