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Sinop'ta kablo hırsızları yakalandı - Son Dakika

Sinop'ta kablo hırsızları yakalandı

18.02.2022 12:00
Sinop'ta kablo hırsızları yakalandı

Sinop'ta kablo hırsızlığı yaptığı tespit edilen 5 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Sinop'ta kablo hırsızlığı yaptığı tespit edilen 5 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptığı tespit edilen 5 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda şahıslardan 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet demir kesme makası, 1 adet metal merdiven, bir miktar yakılmış kablo ile suçtan elde edilen 6 bin 950 TL nakit para ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada olayla ilgili 5 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildiği belirtildi. - SİNOP

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Jandarma, Erfelek, JASAT, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta kablo hırsızları yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta kablo hırsızları yakalandı - Son Dakika
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