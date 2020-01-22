Sinop'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Sinop'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı

6 saat önce

Sinop'un Ayancık ilçesinde, haberleşme kablosu çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı, System.String[]

Sinop'un Ayancık ilçesinde, haberleşme kablosu çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kurtköy ve Akören köyleri arasında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, telefon hattı direğine yaslı haldeki merdivenden şüphelenerek bölgeyi kontrol etti.


Bölgede traktör, minibüs ve otomobil bulunduğunu belirleyen ekipler, kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, haberleşme kablosu, bir ruhsatsız tabanca ile tüfek ele geçirildi.


Şüphelilerin daha önce de haberleşme ve enerji kablo hırsızlığı olaylarına karıştıkları tespit edildi.

Kurtköy, Ayancık, Akören, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:32 Kaynak: AA
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