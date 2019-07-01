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Sinop'ta Kabotaj Bayramı törenle kutlandı

58 dakika önce

Türkiye'nin önemli liman kenti olan Sinop'ta Kabotaj Bayramı, sabah saatlerinde düzenlenen törenle kutlanmaya başladı.

Sinop'ta Kabotaj Bayramı törenle kutlandı, System.String[]
Türkiye'nin önemli liman kenti olan Sinop'ta Kabotaj Bayramı, sabah saatlerinde düzenlenen törenle kutlanmaya başladı.

Sinop İskele Meydanı'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve denize çelenk atımı ile devam etti. Törende yaptığı konuşmada "Osmanlı döneminde kapitülasyonlar nedeniyle, deniz taşımacılığının büyük bir bölümü yabancılar tarafından yapılmaktaydı" diyen Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay, "Kabotaj; bir ülkenin limanları arasında ve kara sularında deniz taşımacılığı, sadece o ülke bayrağı taşıyan gemilerle yapılmasıdır. Kabotaj Kanunu ile tüm karasularında yük ve deniz taşımacılığı, deniz balıkçılığı, liman işçiliği dalgıçlık, gemi kurtarma ve benzeri faaliyetler yalnız Türk bayraklı deniz araçlarıyla Türkiye Cumhuriyeti halkına bırakılmıştır. Kabotaj Kanunu'yla Türkiye Cumhuriyeti devleti, denizdeki hakimiyetini tam olarak tesis etmiştir" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen törene Sinop Valisi Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Jandarma Komutanı Halil Altıntaş ve çeşitli kamu kurum müdürleri katıldı.

Ayrıca Sinop'ta Kabotaj Bayramı, akşam saatlerinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam edecek. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:07 Kaynak: İHA
Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Türkiye, Sinop, Güncel
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