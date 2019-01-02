Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Kaçak Avcılara 13 Bin Lira Para Cezası

Sinop'ta Kaçak Avcılara 13 Bin Lira Para Cezası

12 dakika önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 4 kişiye 13 bin lira idari para cezası uygulandı.

Sinop'ta Kaçak Avcılara 13 Bin Lira Para Cezası, System.String[]
Sinop'un Boyabat ilçesinde kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 4 kişiye 13 bin lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, bölgede kaçak avlanıldığı yönündeki bir ihbarı değerlendiren Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçukur köyü mevkisinde durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

Ekiplerce araçta yapılan aramada 4 tüfek, 3 bıçak, 2 telsiz ile karaca eti olduğu belirlenen 25 kilogram hayvan eti ele geçirildi.

Jandarma ekipleri araçta bulunan malzeme ve ete el koyarken, kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 4 kişiye, Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 13 bin lira idari para cezası verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:28 Kaynak: AA

Jandarma, Boyabat, Sinop, Güncel
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