Sinop'ta kaçak avlanan 40 kilogram sazana el konuldu - Son Dakika
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Sinop'ta kaçak avlanan 40 kilogram sazana el konuldu

23.04.2022 10:10
Sinop'ta kaçak avlanan 40 kilogram sazana el konuldu

Sinop'ta, baraj gölünde kaçak avlanan 40 kilogram sazan ele geçirildi.

Sinop'ta, baraj gölünde kaçak avlanan 40 kilogram sazan ele geçirildi.

Durağan ilçesindeki Altınkaya Baraj Gölü'nde kaçak sazan avcılığı yapıldığı ihbarını değerlendiren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol ile jandarma ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmada iki kişi kaçak sazan avcılığı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilere yasak zamanda ticari avcılık yaptıkları gerekçesiyle idari para cezası uygulandı, yanlarında bulunan 40 kilogram sazan ile 8 takım ağ ve 2 zıpkına el konuldu.

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Jandarma, Tarım, Baraj, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta kaçak avlanan 40 kilogram sazana el konuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta kaçak avlanan 40 kilogram sazana el konuldu - Son Dakika
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