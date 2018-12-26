Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Kaçak Kazı Operasyonu

Sinop'ta Kaçak Kazı Operasyonu

1 saat önce

Sinop'ta düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 11 zanlı yakalandı.

Sinop'ta Kaçak Kazı Operasyonu, System.String[]
Sinop'ta düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 11 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçaklığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Durağan ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, zanlıların kaçak kazıda kullandıkları sondaj makinesi, kazma, balyoz, kürek ve inşaat demiri gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili 11 şüpheli, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:28 Kaynak: AA

Sinop, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Oyuncu Emre Mor, Bu Sezon Celta Vigo Formasıyla Sadece 9 Maça Çıktı Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı

Kaçak Elektronik Sigara Operasyonunda Yakalanan Öğretmen Pes Dedirtti: Kayınvalidem İçin Yaptım Son Dakika! Gri Listede Aranan, PKK'nın Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Veli Taşkıran'ın Cesedi Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 14:58:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Kaçak Kazı Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]