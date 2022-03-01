Sinop'ta kaçak kazı yapanlara suçüstü - Son Dakika
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Sinop'ta kaçak kazı yapanlara suçüstü

01.03.2022 09:53
Sinop'ta kaçak kazı yapanlara suçüstü

Sinop'un Boyabat ilçesinde izinsiz şekilde kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde izinsiz şekilde kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı. 6 metre genişliğinde alan, 5 metre derinlikte kazılmış halde bulundu.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Boyabat ilçesine bağlı Marufalınca köyünde kırsal alanda 2 kişi, iş makinası ile kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Olay yerinde yapılan kontrolde 5 metre derinliğinde ve 6 metre genişliğinde alanın kazılmış olduğu tespit edilmiş ve şüpheli şahıslar yakalanarak adli soruşturma başlatılmıştır" denildi. - SİNOP

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Kaçak Kazı, Jandarma, Boyabat, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta kaçak kazı yapanlara suçüstü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta kaçak kazı yapanlara suçüstü - Son Dakika
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