Sinop'ta kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
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Sinop'ta kaçak sigara operasyonu

01.09.2022 13:29
Sinop'ta kaçak sigara operasyonu

Sinop'ta kaçakçılıkla mücadele uygulamasında 100 binden fazla sahte bandrollü makaron ve 20 kilo açık tütün ele geçirildi.

Sinop'ta kaçakçılıkla mücadele uygulamasında 100 binden fazla sahte bandrollü makaron ve 20 kilo açık tütün ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarda il merkezinde tütün ve tütün mamulü satışı yapan bir işyeri ile şüphelilere ait araçta kontrol yapıldı. Yapılan aramalarda 100 bin adet sahte bandrollü boş makaron, 5 bin 800 adet doldurulmuş makaron sigara, 50 adet kesilmiş vaziyette TAPDK bandrolü ve 20 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirilerek el konuldu.

Konu ile ilgili şüpheli iki 2 şahıs hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. - SİNOP

YORUMLAR
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Polis kontrolünde uyuşturucuyla yakalandı Polis kontrolünde uyuşturucuyla yakalandı Üst araması yapılırken kaçan şüphelinin okul bahçesine attığı çantadan uyuşturucu çıktı Üst araması yapılırken kaçan şüphelinin okul bahçesine attığı çantadan uyuşturucu çıktı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Sinop'ta kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
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