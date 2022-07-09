İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Jandarma, Sinop, KADES, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sinop'ta, kadınlara KADES uygulaması anlatıldı - Son Dakika

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