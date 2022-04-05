Sinop'ta kamu kurumundan otomobil çalan kişi yakalandı - Son Dakika
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Sinop'ta kamu kurumundan otomobil çalan kişi yakalandı

05.04.2022 12:37
Sinop'ta kamu kurumundan otomobil çalan kişi yakalandı

Sinop'ta, kamu kurumundan otomobil ve elektrik kablosu hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Sinop'ta, kamu kurumundan otomobil ve elektrik kablosu hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gerze ilçesinde bir kamu kurumuna ait otomobil ve elektrik kablolarının çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Gerze İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince ortak yürütülen çalışmanın ardından hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen zanlı adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Ekiplerce, şüphelinin adresindeki aramalarda, çalıntı otomobil ile elektrik kabloları ele geçirildi.

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Sinop'ta kamu kurumundan kablo ve araç çalan şahıs yakalandı Sinop'ta kamu kurumundan kablo ve araç çalan şahıs yakalandı

Otomobil, Jandarma, Sinop, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta kamu kurumundan otomobil çalan kişi yakalandı - Son Dakika


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