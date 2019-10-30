Son Dakika Haberleri: Sinop'ta kamyonet devrildi: 1 ölü
Son Dakika Güncel Sinop'ta kamyonet devrildi: 1 ölü

Sinop'ta kamyonet devrildi: 1 ölü

16 dakika önce

Sinop'ta devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Sinop'ta kamyonet devrildi: 1 ölü, System.String[]

Sinop'ta devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ayancık ilçesinden kent merkezine giden Yılmaz Gülmez (59 ) yönetimindeki 55 JN 857 plakalı kamyonet Bahçeli köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Gülmez olay yerinde hayatını kaybetti.

Ayancık, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:08 Kaynak: AA
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