Sinop'ta 'kanun taksimli' pazar alışverişi - Son Dakika

SİNOP'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında açılan semt pazarı ilgi gördü. Yoğunluk yaşanan pazar yerinde müzisyen Hamit Karabulut kanun çaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri pazarların açılmasına izin verilmesiyle Sinop'ta da pazar kuruldu. Kapalı pazar yerinde tezgah aralarındaki mesafe zabıta ekiplerince denetlendi. Pazarın giriş noktasında da ekiplerce HES kodu sorgulaması ve maske kontrolü yapıldı.

'BUGÜN MEMNUNUZ'Pazarın açılmasını olumlu bulan ve yetiştirdiği ürünleri pazarda satmaya çalışan çiftçi Gülten Öz, "Bugün memnunuz, böyle giderse kapatmasınlar pazarı. Köylünün sebzesi elinde kalıyor, çürüyor" diye konuştu.'PAZARDA FİYATLAR NORMAL'Fiyatların normal olduğunu söyleyen pazarcı esnafından Adem Şahin ise, "Pazarda fiyatlar normal, domates 6-7 lira, haldeki bütün sebzeler duruyor. Vatandaşlar sebzelerini döktü. Pazara gelinmesi lazım. Bu şekilde vatandaşlar da esnaf da mağdur olmaz" şeklinde konuştu.

Öte yandan yoğunluk yaşanan pazar yerinde kanun çalan müzisyen Hamit Karabulut ilgi odağı oldu. Salgında müzik sektörünün olumsuz etkilendiğini belirten Karabulut, "Geçimimizi müzikten kazanıyoruz. Salgından dolayı çoğu yer kapalı. Biz de sokakta para kazanmaya çalışıyoruz. Elimizden başka bir şey de gelmiyor. Üç beş kuruş kazanıyoruz işte. Pandemide iş yapamıyoruz" dedi.