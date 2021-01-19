Sinop'ta kapalı köy yolu kalmadı - Son Dakika

Sinop'ta kapalı köy yolu kalmadı

19.01.2021 16:53

- Sinop'ta kapalı köy yolu kalmadı Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, yaptıkları kar temizlere çalışmasıyla il genelinde kapalı herhangi bir yolun kalmadığını söyledi.

- Sinop'ta kapalı köy yolu kalmadı

SİNOP - Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, yaptıkları kar temizlere çalışmasıyla il genelinde kapalı herhangi bir yolun kalmadığını söyledi.

Sinop'ta etkili olan kar yağışı sonrasında dün 69 adet köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Sinop İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarla ulaşım kısıtlılıkları çözüme kavuşturuldu. Dün yapılan çalışmalarla köylerin büyük bir çoğunluğunda ulaşım tekrar sağlandı. Dünden kalan 17 köyün ulaşımı ise bu sabah başlayan çalışmalarla açıldı.

Yolu kapalı kalan son köy Sazlı Köyü Fındıcak Mahallesi'ndeydi. Burada yapılan çalışmaları Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, Sinop İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu yerinde takip etti. Burada özveriyle çalışan personele kolaylıklar dilediler. Buradaki yolun da açılmasıyla Sinop'ta kapalı köy yolu kalmadı.

Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, "18 Ocak Pazartesi gecesi gece yarısından itibaren başlayan kar yağışı şehrimizin tamamında etkisini gösterdi. Biz Pazartesi sabahı uyandığımızda bembeyaz bir Sinop karşımızda gördük. Sinop adeta beyaza bürünmüş ve beyaz gelinliğini giymiş vaziyetteydi. Her zaman ifade ettiğimiz gibi kar yağışını bir rahmet bir bereket vesilesi görüyoruz ama karın yağmasından dolayı da oluşan bir ulaşım kısıtlılığıyla karşı karşıya kalıyoruz. Dün sabah erken saatlerde daha öncesinde kış tedbirleri kapsamında yapmış olduğumuz hazırlıklar neticesinde tüm iş makinelerimizi merkezdeki şantiyelerimiz ve ilçelerdeki şantiyelerimiz başta olmak üzere tamamındaki kapalı olan köy yollarının tespitini yaparak arkadaşlarımızı araziye gönderdik. Dün sabah Sinop genelinde 69 tane köyümüzdeki yolun kapalı olduğunu arkadaşlarımızla yaptığımız iletişim neticesinde gördük. Gecenin geç saatlerine kadar, ilerleyen hummalı çalışmalar neticesinde 69 tane köyümüzün yaklaşık 50 tanesinin biz ulaşıma açtık. Bugün sabahta kapalı köy yolu sayımız 17'ye düşmüştü. Ama şu saat itibarıyla biz en son burada Sazlı köyümüzün Fındıcak Mahallesi'ndeyiz buradaki son çalışmayla da birlikte Sinopumuzun tamamında şu an kapalı herhangi bir yolumuz oluşmadı" diye konuştu.

Sinop İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, "Genel sekreterimizin ekip başkanlığında tüm ilçelerde yapılan bu çalışmayı tebrik ediyorum. Özel İdaremize ve tüm personeline teşekkür ediyorum. Bizim de İl Genel Meclisi üyelerimiz bulundukları yerlerde arkadaşlara aynı şekilde katkı sağlamaya devam ediyorlar" şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamalarda 7/24 esasıyla çalışan personelin fedakarlığından ötürü duyulan minnet dile getirildi. Çınkıl ve Üçüncüoğlu'nun yaptıkları ziyarette can dostlar da unutulmadı. Kardan ötürü yiyecek bulmakta zorlanan can dostlar için uygun yerlere mama bırakıldı.

Sinop'ta kapalı köy yolu kalmadı
Sinop'ta kapalı köy yolu kalmadı
Sinop'ta kapalı köy yolu kalmadı
Sinop'ta kapalı köy yolu kalmadı

Pazartesi, Sinop, Sazlı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sinop'ta kapalı köy yolu kalmadı - Son Dakika


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