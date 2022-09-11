Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen takibin ardından iki zanlı, "Kapan" adı verilen operasyonla bir iş yerinde sahte parayla alışveriş yapmaya çalıştıkları esnada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, kent merkezinde sahte banknotlarla alışveriş yapmaya çalıştıkları tespit edilen iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sinop'ta sahte para operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

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