Sinop'ta kar nedeniyle kapalı olan köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Sinop'ta, kar nedeniyle kapalı bulunan köy yolunda ulaşım sağlanmaya başladı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Türkeli ilçesi Çatakgüney köyünde ekiplerce karla mücadele çalışmalarına devam edildi.
İlçenin 764 rakımlı Çatakgüney köyünün kar nedeniyle kapalı olan yolu, yürütülen çalışmalarla tekrar ulaşıma açıldı.
Toprak kaymalarının da meydana geldiği yol güzergahlarında iyileştirme çalışmaları sürüyor. ???????
Kaynak: AA
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