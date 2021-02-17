Sinop'ta kar nedeniyle yüz yüze eğitime iki gün ara verilecek - Son Dakika

Sinop'ta kar nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime 2 gün ara verilecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu vurgulandı.

Okullara erişimde yaşanabilecek olumsuzluklara işaret edilen açıklamada, "Bu sebeple kentteki resmi ve özel her kademedeki okullarımızda yüz yüze eğitime, 18-19 Şubat'ta ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uzaktan eğitimin ise sürdürüleceği kaydedildi.