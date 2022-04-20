Sinop'ta kara gerdanlı dalgıç kuşu ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı - Son Dakika

Sinop'ta, bazı bölgelerde ölü kara gerdanlı dalgıç kuşlarına rastlanıldı.

Alınan bilgiye göre, sahilin farklı noktalarında ölü kuşlar gören vatandaşlar durumu, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, ölü kuşları bulundukları yerden alarak incelemek üzere kurum laboratuvarına götürdü.

Kara gerdanlı dalgıç kuşu ölümlerine ilişkin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce de inceleme başlatıldı.