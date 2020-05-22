Sinop'ta karantina süresi dolan 195 kişi evlerine uğurlandı - Son Dakika

Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, tahliye işlemlerini takip ederek, vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi.

Kovid-19 testi pozitif çıkan 5 vatandaş ise Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mahmut Kefevi Kız Öğrenci Yurdu'na 8 Mayıs'ta yerleştirilen vatandaşların karantina süreci sona erdi.

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