Sinop'ta karaya oturan gezi teknesi
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Sinop'ta karaya oturan gezi teknesini kurtarma çalışmaları tamamlandı.
Sinop Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:27 Kaynak: AA
'ta karaya oturan gezi teknesini kurtarma çalışmaları tamamlandı.
Kentin Adabaşı mevkisinde karaya oturan tekneyi bulunduğu yerden kurtarabilmek için dalgıçlar çalışma yaptı.
Teknenin su alan bölümünü onaran dalgıçların çalışmasının ardından gezi teknesi, başka bir balıkçı teknesi tarafından Demirci köyü balıkçı barınağına çekildi.
Sinop'ta dün karaya oturan gezi teknesindeki personel ve yolcular küçük balıkçı teknelerince tahliye edilmişti.
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