Son Dakika Haberleri: Sinop'ta karaya oturan gezi teknesi
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Sinop'ta karaya oturan gezi teknesi

46 dakika önce

Sinop'ta karaya oturan gezi teknesini kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Sinop'ta karaya oturan gezi teknesi, System.String[]
Sinop'ta karaya oturan gezi teknesini kurtarma çalışmaları tamamlandı.
Kentin Adabaşı mevkisinde karaya oturan tekneyi bulunduğu yerden kurtarabilmek için dalgıçlar çalışma yaptı.
Teknenin su alan bölümünü onaran dalgıçların çalışmasının ardından gezi teknesi, başka bir balıkçı teknesi tarafından Demirci köyü balıkçı barınağına çekildi.
Sinop'ta dün karaya oturan gezi teknesindeki personel ve yolcular küçük balıkçı teknelerince tahliye edilmişti.
Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:27 Kaynak: AA
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