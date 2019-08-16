Son Dakika Haberleri: Sinop'ta karaya oturan gezi teknesi kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Sinop'ta karaya oturan gezi teknesi kurtarıldı

27 dakika önce

SİNOP'ta, dün yolcuları alan kaptanının tura çıktığı ve karaya oturan 'Kuzey Yıldızı' adlı gezi teknesi, gece boyu sürdürülen çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Sinop'ta karaya oturan gezi teknesi kurtarıldı, System.String[]


SİNOP'ta, dün yolcuları alan kaptanının tura çıktığı ve karaya oturan 'Kuzey Yıldızı' adlı gezi teknesi, gece boyu sürdürülen çalışmalar sonucu kurtarıldı. İçine dolan suyun tahliye edildiği tekne, balıkçı teknelerine bağlanarak, Demirci köyü balıkçı barınağına çekildi.
Sinop'ta dün kaptanının iskeleden aldığı 12 yolcusu ile birlikte tura başladığı, 'Kuzey Yıldızı' adlı gezi teknesi, kısa süre sonra karaya oturdu. Yan yatan tekne, su almaya başladı. Kaptan, yardım çağrısında bulunurken, tekneyi tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, gezi teknesinin kurtarılması için çalışma başlattı. BALON TAKTİĞİ KULLANILDI
Yan yatan gezi teknesinin hasar alan bölgesi, dışarıdan getirilen tahtalarla dalgıçlar tarafından onarıldı. Balıkçı teknesinin arkasında yüzdürülerek, getirilen ve 'balon' diye tabir edilen ekipman, yan yatan teknenin altına yerleştirilerek, hava sayesinde düzleştirildi. Daha sonra içindeki suyun tahliye edildiği tekne, balıkçı teknelerine bağlanarak, Demirci Köyü balıkçı barınağına çekildi.

- Sinop
Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'la ilgili flaş iddia: Belediyenin şirketlerinden istifa etti
Sulama kanalına düşen otomobil iki gence mezar oldu "Mağdurum" diyen vatandaşa Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Ben de mağdurum Akar ve komutanlar Müşterek Harekat Merkezi için Şanlıurfa'da

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 12:39:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'ta karaya oturan gezi teknesi kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]