Son Dakika Haberleri: Sinop'ta karaya oturan gezi teknesini kurtarma çalışmaları
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Sinop'ta karaya oturan gezi teknesini kurtarma çalışmaları

52 dakika önce

Sinop'ta karaya oturan gezi teknesindeki vatandaşlar tahliye edilmesinin ardından tekne için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Sinop'ta karaya oturan gezi teknesini kurtarma çalışmaları, System.String[]
Sinop'ta karaya oturan gezi teknesindeki vatandaşlar tahliye edilmesinin ardından tekne için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Sinop İskelesi'nden tura çıkan gezi teknesi İncedayı mevkisinde karaya oturdu. Sahil güvenlik ekiplerinden yardım istenmesi üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ile kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi. Botlara alınan vatandaşlar kıyıya getirildi.

Vatandaşların tekneden tahliye edilmesinin ardından gezi teknesi, karaya oturduğu yerden kurtarma çalışmaları başlatıldı. Balıkçı tekneleri ve sahil güvenlik teknesi ile gezi teknesi, oturduğu kıyıdan kurtarılmaya çalışılıyor. - SİNOP
Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 07:00 Kaynak: İHA
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