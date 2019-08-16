Son Dakika Haberleri: Sinop'ta karaya oturan tekne kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Sinop'ta karaya oturan tekne kurtarıldı

1 saat önce

Sinop'ta dün yolcuları alıp tura çıktıktan sonra karaya oturan gezi teknesi, gece boyu sürdürülen çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Sinop'ta karaya oturan tekne kurtarıldı, System.String[]
Sinop'ta dün yolcuları alıp tura çıktıktan sonra karaya oturan gezi teknesi, gece boyu sürdürülen çalışmalar sonucu kurtarıldı. İçine dolan suyun tahliye edildiği tekne, balıkçı teknelerine bağlanarak, Demirci Köyü Balıkçı Barınağı'na çekildi.

Sinop'ta dün kaptanının iskeleden aldığı 12 yolcusu ile birlikte tura başladığı gezi teknesi, kısa süre sonra karaya oturdu. Yan yatan tekne, su almaya başladı. Kaptan yardım çağrısında bulunurken, tekneyi tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekipleri, gezi teknesinin kurtarılması için çalışma başlattı.

Yan yatan gezi teknesinin hasar alan bölgesi, dışarıdan getirilen tahtalarla dalgıçlar tarafından onarıldı. Balıkçı teknesinin arkasında yüzdürülerek, getirilen ve 'balon' diye tabir edilen ekipman, yan yatan teknenin altına yerleştirilerek, hava sayesinde düzleştirildi. Daha sonra içindeki suyun tahliye edildiği tekne, balıkçı teknelerine bağlanarak, Demirci Köyü Balıkçı Barınağı'na çekildi. - SİNOP
Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aydos Ormanı'nda kan donduran cinayet! İşitme engelli genç, boğazı kesilerek öldürüldü
Tramvay yolunda giden polis minibüsü ile otomobilin çarpışma anı kamerada 300 lira için babasını bıçakla gasp etti Feci kazada 40 günlük bebek öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 14:25:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'ta karaya oturan tekne kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]