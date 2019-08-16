Son Dakika Haberleri: Sinop'ta karaya oturan tekne kurtarıldı...Tekne havadan görüntülendi
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Sinop'ta karaya oturan tekne kurtarıldı...Tekne havadan görüntülendi

1 saat önce

Sinop'ta karaya oturan tekne kurtarıldı.

Sinop'ta karaya oturan tekne kurtarıldı...Tekne havadan görüntülendi
SİNOP - Sinop'ta dün yolcuları alıp tura çıktıktan sonra karaya oturan gezi teknesi, gece boyu sürdürülen çalışmalar sonucu kurtarıldı.
İçine dolan suyun tahliye edildiği tekne, balıkçı teknelerine bağlanarak, Demirci köyü Balıkçı Barınağı'na çekildi.
Sinop'ta dün kaptanının iskeleden aldığı 12 yolcusu ile birlikte tura başladığı gezi teknesi, kısa süre sonra karaya oturdu. Yan yatan tekne, su almaya başladı. Kaptan yardım çağrısında bulunurken, tekneyi tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekipleri, gezi teknesinin kurtarılması için çalışma başlattı.
Yan yatan gezi teknesinin hasar alan bölgesi, dışarıdan getirilen tahtalarla dalgıçlar tarafından onarıldı. Balıkçı teknesinin arkasında yüzdürülerek, getirilen ve 'balon' diye tabir edilen ekipman, yan yatan teknenin altına yerleştirilerek, hava sayesinde düzleştirildi. Daha sonra içindeki suyun tahliye edildiği tekne, balıkçı teknelerine bağlanarak, Demirci köyü Balıkçı Barınağı'na çekildi.
Sinop, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:05 Kaynak: İHA
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