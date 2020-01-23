Sinop'ta karda kayan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta karda kayan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika

Sinop'ta karda kayan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

6 saat önce

Sinop'ta karlı yolda kayan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Sinop'ta karda kayan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı, System.String[]

Sinop'ta karlı yolda kayan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Boyabat'tan Sinop istikametinde seyir halindeki Mehmet Erdoğan'ın kullandığı 57 AAD 147 plakalı otomobil, bölgede etkili olan kar nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayan otomobil yol kenarına yuvarlanarak ters döndü. Kaza sonucu sürücü Mehmet Erdoğan ve yanında bulunan Şehnaz Akkaya araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta mahsur kalan şahısları sıkıştıkları yerden çıkardı. Uzun uğraşlar sonucu yaralılar, çevredekilerin de yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sedyeyle ambulansa yerleştirildi. Yaralılar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. - SİNOP

Mehmet Erdoğan, Boyabat, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:44 Kaynak: İHA
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