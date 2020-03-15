Sinop'ta katliam gibi kaza: 4 ölü 6 yaralı - Son Dakika

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Sinop'ta katliam gibi kaza: 4 ölü 6 yaralı
6 saat önce
Sinop'ta katliam gibi kaza: 4 ölü 6 yaralı Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:57 Kaynak: İHA
Sinop'ta katliam gibi kaza: 4 ölü 6 yaralı
SİNOP - Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Sinop- Boyabat kara yolunun 13. kilometresinde meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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