Sinop'ta katliam gibi kaza: 4 ölü 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Yerel Sinop'ta katliam gibi kaza: 4 ölü 6 yaralı - Son Dakika

Sinop'ta katliam gibi kaza: 4 ölü 6 yaralı

6 saat önce

Sinop'ta katliam gibi kaza: 4 ölü 6 yaralı Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Sinop'ta katliam gibi kaza: 4 ölü 6 yaralı

SİNOP - Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sinop- Boyabat kara yolunun 13. kilometresinde meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sinop'ta katliam gibi kaza: 4 ölü 6 yaralı

Sinop, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:57 Kaynak: İHA
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