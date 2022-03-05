Sinop'ta kayalıklarda bulunan ceset bulunduğu yerden AFAD ekiplerince alındı - Son Dakika
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Sinop'ta kayalıklarda bulunan ceset bulunduğu yerden AFAD ekiplerince alındı

05.03.2022 10:29
Sinop'ta kayalıklarda bulunan ceset bulunduğu yerden AFAD ekiplerince alındı

Sinop'un Adabaşı mevkisinde dün fotoğraf çektirmeye giden gençlerin kayalıkta fark ettiği ceset, bulunduğu yerden AFAD ekiplerince alındı.

Sinop'un Adabaşı mevkisinde dün fotoğraf çektirmeye giden gençlerin kayalıkta fark ettiği ceset, bulunduğu yerden AFAD ekiplerince alındı.

Dün saat 17.00 sıralarında Sinop Adabaşı'na bağlı Sis Düdüğü mevkisinde deniz manzarası ile fotoğraf çektirmeye giden 3 genç, yaklaşık 250 metrelik uçurumdan düşmüş bir kadın olduğunu fark etti. Durumun 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık personeli sevk edildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle bulunduğu yerden alınamayan kadın cesedi için önce helikopter desteği istendi. Helikopterin bölgeyi tehlikeli olarak bildirmesiyle kurtarma işi tekrar AFAD ekiplerine bırakıldı.

Sabah saatlerinde AFAD ve sahil güvenlik ekipleri, bot ile kıyıdan müdahale etti. Olay yerine sevk edilen 6 kişilik kurtarma ekibi, cesedi bulunduğu yerden alarak denizde bekleyen bota sevk etti. Botla iskeleye çıkarılan ceset, inceleme için adli tıpa sevk edildi.

Dün olay yerinde bulunan çantayı inceleyen ekipler, içerisinde bir adet Kur'an-ı Kerim ve başörtüsü bulmuştu. Çantadan çıkan cüzdandaki kimlikte isminin 57 yaşında Zahide Ç.(57) olduğu öğrenildi. - SİNOP

Sinop'ta kayalıklarda bulunan ceset bulunduğu yerden AFAD ekiplerince alındı
Sinop'ta kayalıklarda bulunan ceset bulunduğu yerden AFAD ekiplerince alındı
Sinop'ta kayalıklarda bulunan ceset bulunduğu yerden AFAD ekiplerince alındı
Sinop'ta kayalıklarda bulunan ceset bulunduğu yerden AFAD ekiplerince alındı

YORUMLAR
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Sinop'ta uçurumda bulunan kadın cesedi ekiplerce çıkarıldı Sinop'ta uçurumda bulunan kadın cesedi ekiplerce çıkarıldı Fotoğraf çektirmeye giden gençler kayalıklarda ceset buldu Fotoğraf çektirmeye giden gençler kayalıklarda ceset buldu

İtfaiye, Sinop, AFAD, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta kayalıklarda bulunan ceset bulunduğu yerden AFAD ekiplerince alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta kayalıklarda bulunan ceset bulunduğu yerden AFAD ekiplerince alındı - Son Dakika
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