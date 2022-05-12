Sinop'ta kaybolan 5 yaşındaki otizmli çocuktan 2 senedir haber yok - Son Dakika
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Sinop'ta kaybolan 5 yaşındaki otizmli çocuktan 2 senedir haber yok

12.05.2022 15:02
Sinop'ta kaybolan 5 yaşındaki otizmli çocuktan 2 senedir haber yok

Sinop'ta 20 Nisan 2020 tarihinde kaybolan otizmli İbrahim Ay(5), 2 yılı aşkın süredir bulunamadı.

Sinop'ta 20 Nisan 2020 tarihinde kaybolan otizmli İbrahim Ay(5), 2 yılı aşkın süredir bulunamadı.

Kaybolduğunda 5 yaşında olan İbrahim Ay, Sinop merkeze bağlı Eymir köyünde 20 Nisan Pazartesi günü sabah saatlerinde kayboldu. Evlerinin penceresinden kaçtığı tahmin edilen ikiz kardeşlerden otizmli İbrahim Ay, aradan geçen 2 yılı aşkın süreye rağmen bulunamadı. Yakınları, tüm aramalara karşın küçük İbrahim'e ulaşamayınca, polise haber verdi. İhbar üzerine İbrahim Ay'ın bulunması için çalışma başlatıldı. İbrahim Ay, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından köyün çevresi ve ormanlık alanlarda uzun süre arandı ancak bir sonuç alınamadı.

Konu ile ilgili konuşan Kayıp İbrahim Ay'ın amcası Kasım Ay, "2 yılı aşkın süredir İbrahim'den bir haber yok. Çok arandı, çok tarandı fakat hala bir iz bulunamadı. Arama çalışmalarının biraz daha sıklaştırılmasını istiyoruz" dedi. - SİNOP

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta kaybolan 5 yaşındaki otizmli çocuktan 2 senedir haber yok - Son Dakika


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