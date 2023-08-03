Sinop'ta kaybolan adam günlerdir aranıyor - Son Dakika
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Sinop'ta kaybolan adam günlerdir aranıyor

04.08.2023 16:45

Sinop'un Gerze ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Haydar Demirbaş'tan 1 haftadır haber alınamıyor. Ailesi, kayıp ihbarında bulunarak yardım istedi.

Sinop'un Gerze ilçesinde yaşayan ve 1 haftadır kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki Haydar Demirbaş, her yerde aranıyor. Kayıp adamın kızı Hülya Demirbaş, babasının tüm kişisel eşyalarının evde olduğunu ve hayatından endişe ettiklerini söyledi.

EN SON ŞAHİNTEPE MEVKİSİNDE GÖRÜLMÜŞ

Sinop'un Gerze ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Haydar Demirbaş'dan, 28 Temmuz Cuma gününden bu yana haber alınamıyor. Ailesi, kendisinden 7 gündür haber alınamayan Demirbaş'ın bulunması için polise kayıp ihbarında bulundu. Kayıp adamın kızı Hülya Demirbaş, babasını gören, yerini bilenlerin en yakın polis ve jandarma karakoluna giderek haber vermelerini istedi. Ailesi, en son Gerze Şahintepesi mevkisinde görüldüğü iddia edilen Gündoğdu'nun hayatından endişe ediyor.

Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirtilen Demirbaş, Pazartesi gününden bu yana AKUT ekipleri tarafından aranıyor.

Sinop'ta çarşıya gitmek için evden çıkan 3 çocuk babasından 1 haftadır haber yok
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Sinop'ta kaybolan adam günlerdir aranıyor - Son Dakika
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