Sinop'ta kayıp alzheimer hastası aranıyor (2) - Son Dakika

ORMANDA ÖLÜ BULUNDU

Sinop'un Erfelek ilçesinde, dün sabahtan bu yana kayıp olan alzheimer hastası Kazım Çetinkaya (85) jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen aramada, Kurtköy köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ölü bulundu. Çetinkaya'nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.