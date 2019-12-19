Sinop'ta kayıp alzheimer hastası aranıyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop'ta kayıp alzheimer hastası aranıyor (2) - Son Dakika

Sinop'ta kayıp alzheimer hastası aranıyor (2)

6 saat önce

ORMANDA ÖLÜ BULUNDUSinop'un Erfelek ilçesinde, dün sabahtan bu yana kayıp olan alzheimer hastası Kazım Çetinkaya (85) jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen aramada, Kurtköy köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ölü bulundu.

Sinop'ta kayıp alzheimer hastası aranıyor (2), System.String[]

ORMANDA ÖLÜ BULUNDU

Sinop'un Erfelek ilçesinde, dün sabahtan bu yana kayıp olan alzheimer hastası Kazım Çetinkaya (85) jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen aramada, Kurtköy köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ölü bulundu. Çetinkaya'nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Çetinkaya, Erfelek, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:04 Kaynak: DHA
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