Sinop'ta kayıp alzheimer hastası aranıyor (2) - Son Dakika

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Sinop'ta kayıp alzheimer hastası aranıyor (2)
6 saat önce
ORMANDA ÖLÜ BULUNDUSinop'un Erfelek ilçesinde, dün sabahtan bu yana kayıp olan alzheimer hastası Kazım Çetinkaya (85) jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen aramada, Kurtköy köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:04 Kaynak: DHA
ORMANDA ÖLÜ BULUNDU
Sinop'un Erfelek ilçesinde, dün sabahtan bu yana kayıp olan alzheimer hastası Kazım Çetinkaya (85) jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen aramada, Kurtköy köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ölü bulundu. Çetinkaya'nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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